Dank hilfsbereiter Buslenker: Die Geldbörse fand wieder zurück

Obusfahrer retteten den Tag von Ex-Gemeinderat Renatus Capek.

Das Image der Obusflotte der Salzburg AG ist derzeit wegen des teils desolaten Zustands der Fahrzeuge angekratzt. Zumindest die Fahrer arbeiten abseits von Rost und Revisionen an einem positiven Bild: Der frühere ÖVP-Gemeinderat und Atomic-Personalchef Renatus Capek wandte sich mit einem freudigen Erlebnis an die "Salzburger Nachrichten". Denn Obuslenker brachten ihm seine Geldtasche zurück, nachdem er sie in einem Bus verloren hatte.

Der 67-Jährige war am Freitag mit der Linie 2 unterwegs. Vor dem Umstieg in die Linie 7 bemerkte er, dass er seine Geldtasche nicht mehr bei sich hatte. Er vermutete den Verlust oder gar einen Diebstahl "Du hast natürlich einen Schock, wenn die Geldtasche nicht mehr da ist", sagt Capek. Der Ex-Politiker ging zur Polizeiinspektion Rathaus, um den Vorfall zu melden. Danach stieg er in den 7er und bat den Fahrer um die Nummer der Verkehrsbetriebe. Dieser wurde selbst initiativ und kontaktierte die Leitstelle. Nach zwei Minuten die erfreuliche Rückmeldung: Ein ehrlicher Finder hatte die Geldtasche dem Fahrer auf der Linie 2 übergeben. Capek holte sein Auto und fuhr zu einem vereinbarten Treffpunkt. "Ich hätte nie gedacht, innerhalb einer Stunde meine Geldtasche zurückzuhaben." Capek dankt der Polizei, dem ehrlichen Finder und den Obusfahrern sowie dem Mitarbeiter der Leitstelle. Sie hätten ihm viele "Scherereien" erspart.

Quelle: SN