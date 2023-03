Dank innovativer Fingerprothese kann 34-jähriger Salzburger wieder greifen

Plus

Den 3. September 2020 wird Gerhard Rosenlechner nie vergessen. Das war der Tag, an dem der mit einer Hand in die Kreissäge geriet. Nach dem Arbeitsunfall wollte er sich nicht mit einer kosmetischen Prothese zufrieden geben. Nun trägt er als einer der ersten in Österreich eine mechanische Fingerprothese aus den USA.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Gerhard Rosenlechner: „Manche sagen, die mechanische Prothese ist nicht schön. Aber mir ging es ja ums Greifen.“ Vor ihm liegt die kosmetische Prothese. BILD: SN/SPORTMED-PLUS Gerhard Rosenlechner mit Ergotherapeutin Vera Hlawaty.