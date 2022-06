"Dann machen wir halt Picknick auf der B 159"

Die Politik sucht Lösungen für die Staus auf der Autobahn und entlang der Ausweichstrecken neben der A10. Derweil denken manche schon laut über Protestmaßnahmen nach.

2019 und 2020 hatten Abfahrtssperren an den Salzburger Autobahnabfahrten noch das Gröbste verhindern können, wenn bei Stau auf der A 10 die Gefahr drohte, dass auch die Bundesstraßen verstopft würden. Schon im vergangenen Sommer stieß das System aber an seine Grenzen und heuer begannen die Staus auf der Bundesstraße sogar schon an den verlängerten Wochenenden: "In der Früh war starker Verkehr, ab Mittag nur noch Stop-and-go", meint der Gollinger SPÖ-Ortsparteiobmann Martin Dietrich, der im Markt direkt an der Bundesstraße wohnt. ...