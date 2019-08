Die Exekution sei fürs Ordnungsamt "frustrierend": An der Situation habe sich kaum etwas geändert.

Seit 16 Monaten gilt nach den bestehenden Verboten am Rudolfskai und in der Gstättengasse auch am Südtiroler Platz ein Alkoholverbot. Zunächst mit einer zweiwöchigen Aufklärungsphase, danach setzte es Strafen. Der Rahmen beträgt bis zu 300 Euro. Getrunken wurde am Bahnhofsvorplatz ...