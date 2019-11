"Das Alter ist nur eine Zahl"

Mit einer positiven Einstellung zu sich selbst sei vieles möglich, meint die Snowboarderin Claudia Riegler, und: "Die Meinung der anderen ist nicht immer die Wahrheit."

Der Kopf spielte bei der langen Karriere für die Ausnahme-Snowboarderin Claudia Riegler immer eine große Rolle. Die nun 46-Jährige ist mit 41 Jahren Weltmeisterin geworden und mit ihren Siegen bereits in die Geschichte eingegangen.

Zwanzig Jahre liegen zwischen dem ersten und dem bislang letzten Weltcupsieg der Flachauer Snowboarderin. Insgesamt erreichte sie 26 Podiumsplatzierungen und sechs Siege. Durch ihren ersten Weltcupsieg auf österreichischem Boden in Bad Gastein am 8. Jänner 2019 wurde sie mit 45 Jahren zur ältesten Snowboard-Weltcupsiegerin in ihrer Disziplin.

Bevor Riegler zum zwölftägigen Schneetraining nach Schweden geflogen ist, hat sie den PN noch ein Interview gegeben:

Redaktion: Wie geht es dir und wie war dein Sommer? Du hast ja nicht nur trainiert?Claudia Riegler: "Ich habe gerade eine Ausbildung zur Neuromentaltrainerin samt Diplomarbeit absolviert und einen doch recht dichten Sommer hinter mich gebracht. Das war eine sehr spannende Ausbildung und es wird für mich definitiv beruflich in diese Richtung gehen.

Während der Ausbildung gab es viele Aha-Momente, denn ich habe mich schon länger mit diesem Thema beschäftigt. Körperliches, aber auch mentales Training war und ist für mich essenziell."

Du blickst auf eine beeindruckende sportliche Karriere zurück. Vor 20 Jahren siegtest du erstmals in Innichen (Südtirol) bei einem Weltcup-Bewerb. Gab es für dich dabei so etwas wie einen bislang "schönsten Sieg?""Heimsiege sind natürlich etwas ganz Besonderes. Der Triumph im Flutlicht-Parallelslalom, das 331. Snowboard-Weltcup-Einzelrennen von Bad Gastein in der vergangenen Saison war ein ganz besonderer. Vor allem auch deshalb, weil es vorher nicht so rundlief. Es waren viele Freunde dabei und meine Familie. Es haben mich alle angefeuert und sich dann mit mir gefreut.

Die WM-Gold-Medaille am Kreischberg im Lachtal war wunderschön, da ist es auch rundgegangen, weil mich das Publikum so unterstützt hat und meinen Traum, Weltmeisterin zu werden, mitgetragen hat. Das bekommst du ja während eines Rennens alles ganz genau mit."

Diese Saison ist deine 25. Weltcupsaison in deiner Karriere. Was sind deine Ziele?"Heuer steht zwar kein Großereignis an, aber mein Ziel ist es, eine gute und konstante Leistung zu bringen. Das Highlight der Saison wird sicherlich das Jubiläumsrennen in Bad Gastein sein (Anmerkung: Am 14. und 15. Jänner 2020 wird zum 20. Mal der Snowboard-Weltcup dort ausgetragen), das steht für mich natürlich ganz oben auf der Liste."

Den Rekord als älteste Gewinnerin eines Snowboardrennens bekamst du in Moskau 2015. "Es soll jeder wissen, dass ich 46 Jahre bin. Mein Alter hat mich immer mit Stolz erfüllt, das macht mir auch überhaupt nichts, wenn darüber geschrieben oder geredet wird. Im Gegenteil. Es gibt mir Ansporn zu zeigen, was möglich ist. Jeder hat dieses Potenzial in sich, auch an die Grenzen zu gehen und auszuprobieren, was geht.

Man kann sich wundern, wie viel mit einer positiven Einstellung zu sich selbst eigentlich möglich ist. Auch das Auseinandersetzen mit mir selbst, nicht nur, dass ich meinen Körper trainiere, sondern auch meinen Geist. Es gibt so viele Meinungen da draußen und Menschen, die glauben, etwas zu wissen. Und das Alter ist nur eine Zahl."

Als 30-Jährige wurdest du aus allen ÖSV-Kadern gestrichen, weil du angeblich zu alt warst. Wie viel haben dir dabei dein Optimismus und deine positive Art, mit Rückschlägen umzugehen, geholfen, den erfolgreichen Weg zu gehen?"Niemand braucht sich aufzugeben, sondern man soll immer auf sich selbst hören und sich selber keine Grenzen setzen.

Wohin ich meinen Fokus lenke, das macht viel aus. Ich hatte während meiner Ausbildung zur Neuromentaltrainerin eben deshalb immer oft sogenannte Aha-Momente. Wenn du weißt, welche Prozesse Hormone mit deinen Gedanken machen. Hier habe ich immer einen guten Grundstein gelegt, hab ja immer nach vorne geschaut, denn ich bin ein positiver Mensch.

Ich versuche immer, meine Gedanken in eine Richtung zu lenken, die mir gut tut. Die Meinung anderer ist nicht immer die Wahrheit.

Man kennt sich selbst am besten. Es war immer klar, dass ich weitermache. Daran habe ich keine Sekunde lang gezweifelt. Ich habe mich definitiv nicht zu alt, sondern fit und gut gefühlt. Das Snowboarden macht mich glücklich und mir geht es darum, in meinem Leben glücklich zu sein. Ich habe keine Zweifel an mir."