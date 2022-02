Das Auge isst mit. Und lässt sich leicht blenden.

Darf's ein bisserl rosa sein? Diese Frage treibt aktuell manche Bauern um. Jene, die Kälber aufziehen. Denn der Österreicher will sein Kalbsschnitzerl möglichst weiß. Weil bei uns artgerecht Heu zugefüttert wird, färbt sich das Fleisch aber dunkler. Ohne dabei an Geschmack einzubüßen. Das weiß heute kaum jemand, weil uns der Bezug zum Ursprung unserer Nahrung verloren gegangen ist. Liegt ja alles fertig und schön abgepackt im Supermarkt. Warum wir uns nicht auf die Farbe versteifen sollten? Weil durch die heimische Kälbermast die verheerenden Tiertransporte ins Ausland verringert werden. Auch deshalb initiierten das Land Salzburg und die Landwirtschaftskammer ein Kälbermast-Projekt. Dieses zeitigt erste Erfolge. Rund 1000 Kälber wurden 2021 zusätzlich in Salzburg aufgezogen, geschlachtet und vermarktet, verkündete kürzlich Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Da ist noch reichlich Luft nach oben. Nur 30 Prozent des in Österreich verzehrten Kalbfleisches stammen aus heimischer Produktion. Diese ist teuer, die Konkurrenz von Billigware aus dem Ausland groß.

Dabei steht Regionalität beim Konsumenten hoch im Kurs. So wäre es höchst an der Zeit, die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie endlich einzuführen. Frankreich geht diesen Weg mit 1. März. Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist die Kennzeichnungspflicht für die "Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung" ab 2021 zwar vereinbart, was fehlt, sind die Verordnungen. Es wäre Tempo angebracht. Mancher mag denken, die Gastronomen sind in der Pandemie geplagt genug, man solle sie nicht zusätzlich gängeln. Wirte als "Bauernopfer" zu sehen, ist die falsche Perspektive. Klar hat Regionalität ihren Preis. Letztlich profitiert die Gastro aber von der Kennzeichnungspflicht. Sie kann sich profilieren, Farbe bekennen. Schon jetzt setzen viele Wirte auf regionale Qualität. Und jener Gast, der auf ein Schnitzel Wert legt, das über den Tellerrand hängt, wird auch künftig die Herkunft als zweitrangig betrachten. Hauptsache, Menge und Preis stimmen. Es wird also weiterhin für beides Platz sein. Und was ist mit jenen Gästen, die Regionales wollen, aber es sich nicht leisten können? Warum nicht Fleischgerichte in zwei Größen anbieten, so wie es das bei Pizzen gibt? Wahlweise mit weniger Fleisch, mehr Beilagen und günstiger? Den Fleischkonsum zu reduzieren, ist ohnedies ein Gebot der Stunde - für die Gesundheit, fürs Klima. Dann hat wirklich jeder eine Wahl.