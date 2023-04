"Das Baby kommt jetzt!" Rettungssanitäter helfen bei Wagengeburt in Schleedorf

Unerwartet setzten bei Raphaela Langwieder aus Schleedorf die Wehen ein. Noch im Rotkreuzfahrzeug brachte sie mit Hilfe der Rettungssanitäter ihren Sohn Josef zur Welt. Mutter und Sohn sind zur Freude aller wohlauf.

"Es ist alles so schnell gegangen", erinnert sich Raphaela Langwieder. Die Schleedorferin war mit ihrem dritten Kind schwanger, als am 2. April nachts um halb drei Uhr die Wehen einsetzten. Obwohl das Rotkreuzteam der Dienststelle Straßwalchen bereits wenig später eintraf und sofort mit der werdenden Mutter Richtung Landeskrankenhaus fuhr, brachte sie ihren Sohn noch während der Fahrt zur Welt.

Schnelle Wagengeburt am Straßenrand

Bereits wenige Minuten nach der Abfahrt verkürzte sich der Wehenabstand von fünf Minuten auf eine Minute. Dann kündigte auch schon der Blasensprung die nahende Geburt an. Fahrer Hermann Hupf lenkte das Rettungsfahrzeug an den Straßenrand und alarmierte sofort den Notarzt. Doch Baby Josef wollte nicht auf ihn warten.

Also assistierte das Team des Rettungsfahrzeugs bei der Geburt. "Das wichtigste dabei war für uns, ruhig zu bleiben", erzählt Rettungssanitäter Maximilian Gerbl. Während er und Hermann Hupf bereits bei Geburten im Einsatz waren, half Transportführer Michael Furch zum ersten Mal einem Baby auf die Welt. "In einem Geburtskurs lernen wir zwar die wichtigsten Maßnahmen und Handgriffe", erklärt er, "in der Praxis ist das aber dann doch etwas anderes. Umso mehr freue ich mich, dass alles gut funktioniert hat und das Baby gesund zur Welt gekommen ist."

Vater war schneller im Krankenhaus als Rettungsfahrzeug

Seine Anwesenheit teilte Baby Josef den Rettungskräften und seiner Mutter mit einem herzhaften Schrei mit. Das Rettungsteam versorgte den Neugeborenen und übergab ihn der freudestrahlenden Mutter. Dann ging es sofort weiter ins Landeskrankenhaus Salzburg, wo sie von den Hebammen der Geburtenstation empfangen wurden.

Auch der Vater war bereits da und stieg sofort zu seiner Frau in den Wagen, um seinen Sohn zu begrüßen. "Ich bin nicht mit dem Rettungsfahrzeug mitgefahren, da ich unsere beiden kleinen Töchter nicht alleine zu Hause lassen konnte", erklärt er, "Nachdem meine Eltern die Beaufsichtigung übernommen hatten, bin ich sofort losgefahren." Hier erlaubte sich das Schicksal einen kleinen Scherz: Denn da er einen anderen Weg genommen hatte, war er letztendlich noch vor dem Eintreffen seiner Frau im Krankenhaus.

Mittlerweile konnten auch die beiden Töchter ihren neuen Bruder begrüßen. Sie freuen sich mit ihren Eltern sehr über den Familienzuwachs. Nicht nur für die Familie Langwieder, auch für das Rettungsteam wird diese Geburt wohl immer in besonderer Erinnerung bleiben.