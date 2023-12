Das schräge Bild des Ehrenamtes

Für viele ist es selbstverständlich, dass die Feuerwehr kommt, wenn es brennt, oder bei einem Unfall die Rettung. Genau dieses eine Wort ist es, das es nicht geben darf. Es ist nicht selbstverständlich, mitten in der Nacht aufzustehen, um bei Wind und Wetter anderen Menschen zu helfen, unentgeltlich natürlich. Sich dafür fortzubilden, das geschieht in der Freizeit. Bezahlt wird aus der eigenen Kasse. Sollte der Einsatzfall während der Arbeitszeit passieren, nimmt man sich Urlaub, logisch. Und was ist der Dank? Die Politik denkt an einem Tag im Jahr an die Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen denken jeden Tag im Jahr an ihre Mitmenschen. Irgendwie ein schräges Bild.