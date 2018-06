Das Bruderloch - ein Ort der Gegensätze

Das Naturdenkmal Bruderloch in Bad Vigaun ist Michael Neureiters Lieblingsplatzerl. Er hat die Tennengauer Nachrichten vor Ort über dessen Bedeutung aufgeklärt.

Der Lärm ist unüberhörbar. Nur wenige Meter entfernt, hinter einem schmalen Waldstreifen, brausen täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge auf der A 10 vorbei. Trotzdem ist das Naturdenkmal Bruderloch im Gemeindegebiet von Bad Vigaun für viele Menschen ein Rückzugsort geblieben. Auch für Michael Neureiter: "Wir haben hier einen Ort der Gegensätze zwischen Innehalten und Lärm, zwischen dem Naturerlebnis und dem modernen Verkehrsaufkommen, zwischen Geschichte und Gegenwart", sagt der frühere Gemeindevertreter und zweite Präsident des Salzburger Landtags, der sich seit Jahrzehnten mit dem Bruderloch beschäftigt.

Der Sage nach kam Ende des fünften Jahrhunderts der heilige Severin an dieser Stelle vorbei. Von den Herulern verfolgte Christen sollen beim Bruderloch ihre Gottesdienste gefeiert haben. Weil auch Einsiedler, sogenannte "Waldbrüder" in der Höhle gelebt haben sollen, entstand der Name Bruderloch.

"Der Nachweis, dass Severin hier vorbeigezogen ist, ist zwar leider nicht gelungen. Dass hier immer wieder Menschen gewohnt haben, zeigen aber schon allein die Aufstiege und Pfostenlöcher auf beiden Seiten", sagt Neureiter, der 2010 eine Grabung am Bruderloch initiierte, um nach antiken Spuren zu suchen. Entdeckt wurden vor Ort auch Spuren von Steinbruchtätigkeit. So stammt das Konglomerat für die Pfarrkirche Bad Vigaun und die Filialkirche St. Margarethen vom Bruderloch.

Heute sei das Bruderloch kein kirchlicher Raum, sondern ein Zeichen der Volksfrömmigkeit. Noch immer werden in der Höhle Maiandachten abgehalten. "Frauen aus dem Ort kümmern sich um die Erhaltung. Die Initiative ist beispielhaft", sagt Neureiter, der von Vandalenakten in der Vergangenheit zu berichten weiß. "Ein schmiedeeisernes Tor zur Sicherung der Marienstatue hat nicht gereicht. Wir mussten zusätzlich ein engmaschigeres Gitter anbringen, weil mit Stäben hindurchgestochen wurde."

Und noch eine Anekdote hat Neureiter parat: Als die Asfinag vor Jahren auf Höhe des Autobahnparkplatzes Bruderloch Mauthütten errichten wollte, sei das Bruderloch von der Gemeindevertretung schnurstracks zu einem "Naturgebilde von örtlicher Bedeutung" nach dem Naturschutzgesetz ernannt worden - "als Barriere für die Asfinag", sagt Neureiter. Weil dann die kontaktlose Maut kam, löste sich das Problem von selbst.