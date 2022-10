Das Bundesheer ist um gute Verbindungen bemüht

Der Traditionstag der Fernmeldetruppe in der Krobatinkaserne konnte heuer wieder groß begangen werden. Bataillonskommandant Oberst Nussbaumer schlug dabei auch kritische Töne an, so sei Österreich ein "passives Cybervakuum".

Jährlich um den 8. Oktober findet in der Krobatinkaserne der Traditionstag der Fernmeldetruppe statt, dabei wird der Leistungen der bei Görz stationierten Telegraphentruppe des k. u. k. Telegraphenregiments in der 7. Isonzoschlacht gedacht. "Traditionspflege als Teil der gelebten Militärkultur" (Oberst Johannes Nussbaumer) dient zur Stärkung der Einsatzbereitschaft und Kameradschaft im Heer, aber auch zur "Kommunikation mit der Zivilgesellschaft". Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre wurde diese Gelegenheit heuer ausgiebig genutzt. In seiner Ansprache schlug ...