Das Café bei der 5er-Haltestelle

Das 5er Café an der Berchtesgadnerstraße ist im Lauf der Zeit zum Treffpunkt für die Leute aus der Nachbarschaft geworden.

Die Seniorinnen und Senioren der Gegend kehren im Café von Andreas Rader ebenso regelmäßig ein, wie Handwerker oder andere Berufstätige, die sich eine kurze Pause gönnen.

Vor neun Jahren hat der gebürtige Gmundner - ein "Zuagroaster" aus Oberösterreich wie er sich selbst bezeichnet und es so viele in Salzburg sind - das kleine Beisl übernommen. "Eigentlich wollte ich ja die nahegelegene Pizzeria übernehmen, aber meine Frau hat das hinter meinem Rücken gemanagt, und so bin ich hier gelandet", ...