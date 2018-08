Das "Café Susi" sucht Gäste

Wolfgang Seierl entwickelte ein neues kulturelles Projekt - und will dafür Einheimische gewinnen.

Wolfgang Seierl hat schon einige kulturelle Projekte in Stuhlfelden verwirklicht. Zuletzt das internationale Künstlersymposium ORTung. Die dabei erworbenen Erfahrungen haben in bewogen, ein neues Projekt zu entwerfen. Dieses orientiert sich an der Idee des Dojishinko (Japanisch: zur selben Zeit am selben Ort). Dojishinko ist eine von der ORTung-Teilnehmerin Toshiko Oka entworfene Form des gemeinsamen Tuns und Gestaltens.

Seierl: "Es ist ein sehr offener, freier und kreativer Umgang mit sich und den anderen einer Gruppe über einen längeren Zeitraum, in dem sich Strukturen bilden und wachsen können, nicht an Ergebnissen orientiert, trotzdem aber auf solche zusteuernd."

Seierl möchte vor allem Stuhlfeldener ansprechen, sie animieren mitzumachen. Sie sollen eine Person aus dem Ort suchen, um diese zu "porträtieren".

Also zunächst sehen, beschreiben, vielleicht zeichnen, sich mit ihr kreativ-künstlerisch auseinandersetzen, wie es im Alltag normalerweise nicht passiert. Es gelte im Fremden das Eigene, Gemeinsame, Verbindende zu entdecken. Neues könne nur entstehen, wenn Altes losgelassen werde. Dieses Loslassen und Gestalten lustvoll und als künstlerische wie soziale, zwischenmenschliche Qualität erleben zu können, ist das Ziel. Die Ergebnisse (Fotos, Tonaufnahmen, Videos, Zeichnungen, Texte usw.) werden im "Neumaier-Häusl" öffentlich zugänglich sein.

Der Zeitraum des Dojishinko beträgt üblicherweise einen Tag, in Stuhlfelden soll die Dauer auf zwei Wochen und das gesamte Ortsgebiet ausgedehnt werden. Seierl finanziert das Projekt auch mit Geld, das er für einen Siegespreis der Aktion "Wahre Landschaften" des Landes Salzburg erhalten hat.

Eröffnung vom Café Susi ist am Montag, 27. August, 19 Uhr. Präsentation und Abschlussfest am Samstag, 8. September, 19 Uhr, jeweils im Neumaier-Häusl.

Übrigens: "Susi" steht für "Soziale und soziokulturelle Interaktionen".