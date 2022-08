Das Casino Bad Gastein steht zum Verkauf

In einem Bieterverfahren werden eine Wohnung, eine Arztpraxis und die Casino-Räume veräußert.

Seit September 2015 ist das Spielcasino in Bad Gastein geschlossen. Die Besucherzahlen und Umsätze waren im Laufe der Zeit kontinuierlich zurückgegangen, die Casinos Austria AG vergab die Lizenz schließlich nach Zell am See. Die noch im Besitz der AG befindlichen Räumlichkeiten im Grand Hotel l'Europe sollen nun veräußert werden.

Teil des Pakets sind eine Wohnung, eine Arztpraxis und das ehemalige Casino. Insgesamt handelt es sich laut Inserat um 924 Quadratmeter Nutzfläche. Mit der Abwicklung beauftragt ist eine Wiener ...