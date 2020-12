Das Christkind schätzt regionale Geschenke

Der Platz unterm Weihnachtsbaum soll auch heuer nicht mit Präsenten von Online-Riesen gefüllt sein.

Für viele Salzburger Geschäfte sind die Folgen der Corona-Pandemie existenzbedrohend. "Der Handel liegt auf der Intensivstation. Ob und wann er das Spital wieder verlassen kann, hängt von den Konsumenten ab", sagt Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Salzburg.

Angespannt ist die Situation vor allem im Schuh-, im Mode- und im Sportartikelhandel. Das Institut KMU Forschung Austria geht davon aus, dass die jetzige Schließung der meisten Geschäfte allein in Salzburg einen Umsatzentfall von mindestens 110 Mio. Euro verursachen wird.

"Der Zeitpunkt des Lockdowns ist besonders kritisch, da für viele Unternehmen die umsatzstärkste Zeit des Jahres vor der Tür steht. Gerade in Branchen, in denen die Adventzeit einen hohen Anteil am Jahresumsatz hat, wie zum Beispiel im Spielwaren- oder im Uhren- und Schmuckhandel, hängt heuer besonders viel vom Weihnachtsgeschäft ab", erklärt Handelsexperte Wolfgang Ziniel, Projektleiter bei der KMU Forschung Austria. "Wenn der Lockdown am 7. Dezember endet, haben normalerweise 30 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger ihre Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Ein Teil der Umsätze geht mit Sicherheit an die Online-Giganten im Ausland verloren", gibt sich Rinnerthaler überzeugt.

Im Vorjahr hatte das Weihnachtsgeschäft in Salzburg ein Volumen von etwa 140 Mio. Euro, davon entfielen mehr als 130 auf den stationären Handel. Diese Umsatzzahlen dürften heuer außer Reichweite sein. "Ein Minus im Weihnachtsgeschäft ist fix." Rinnerthaler appelliert an die Konsumenten, ihre Weihnachtseinkäufe bei regionalen Händlern zu tätigen.

"Vielen Menschen scheint der Ernst der Lage des stationären Handels nicht bewusst zu sein. Mit Ihrer Kaufentscheidung können die Kunden Arbeitsplätze retten", betont der Handelsobmann.

Links für den Überblick:

www.salzburg.gv.at/onlineshops

www.salzburg-altstadt.at/ de/schaufenster

www.kaufen-in-salzburg.at

www.kauftregional.at/salzburg

www.kauf-jetzt-daheim.at