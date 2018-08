Das Dorf aus der Retorte wird 50

1968 wurde das auf dem Reißbrett entworfene Alm- und Skidorf Königsleiten eingeweiht.

Mit einem Gottesdienst wurden am 12. Oktober 1968 der erste Lift und die ersten Häuser in Königsleiten in der Gemeinde Wald eingeweiht. Heute, Samstag, gibt es anlässlich des 50. Geburtstags des Alm- und Skidorfes eine Feier. Sie findet schon jetzt statt, weil das Dorf im Oktober leer ist. "Es gibt nur 58 ständige Bewohner", sagt einer von ihnen, der Walder Bürgermeister Michael Obermoser. In den Sommerferien und vor allem im Winter ist Königsleiten aber voll. Rund 350.000 Nächtigungen pro Jahr werden verzeichnet.