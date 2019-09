Das Ehepaar Ganzer ist im Tennengau recht umtriebig

2020 feiern Irmgard und Peter Ganzer ihr 40-Jahr-Jubiläum mit "Ganzer Moden".

Irmgard und Peter Ganzer haben nicht nur vier erwachsene Söhne, sondern auch noch allerhand andere Aufgaben und Herzensangelegenheiten in ihrem Leben. Denn nicht nur das Modegeschäft Ganzer gehört ihnen, sondern auch das "Favors" in Hallein, das Trachtengeschäft in Golling, eine Trachtenschneiderei und der Malort in Kuchl. Nicht zu vergessen: das Energiezentrum am Kornsteinplatz.

Palmers-Filiale eröffnet am 3. Oktober

Bald wird auch die Palmers-Filiale im ehemaligen "Hickade-Haus" vom Ehepaar Ganzer betreut: "Niemand wollte die Palmers-Filiale übernehmen, also haben wir uns quasi erbarmt, denn diese gehört schon nach Hallein," so Irmgard Ganzer. Vor drei Jahren haben die Ganzers bereits das Hickade-Haus von Lilo Alfarè gekauft und wollten es als Geschäftslokal vermieten, was nicht so leicht ging. So stand es drei Jahre leer, bis sich nun die Palmers-Filiale anbot. "Es ergibt sich immer alles so, wie es sein soll im Leben," erzählt Irmgard Ganzer. Fad wird den beiden also nicht, aber sie meinen unisono: "Alles, was man gerne tut, das ist ja keine Arbeit. Außerdem haben wir unsere Söhne und auch Mitarbeiter, die uns tatkräftig unterstützen."

Die beiden kennen sich seit 40 Jahren

Kennengelernt haben sich die beiden vor 40 Jahren, als Irmgard ihre Lehre bei "Ganzer Moden" absolvierte. Seither sind die beiden ein Paar und schwimmen sprichwörtlich auf derselben Wellenlänge: "Wir haben viele Ausbildungen gemeinsam gemacht und halten auch selbst Kurse in unserem Energiezentrum." Warum? "Weil wir Menschen auf dem Weg zu sich selbst begleiten wollen. Jeder Mensch braucht etwas anderes, um glücklich zu sein. Das Ziel ist also von allen dasselbe", so das Ehepaar.

Von Yoga, Malkursen und anderen Herzensangelegenheiten

Bereits vor 30 Jahren haben die beiden mit Yoga begonnen und auch ihre Ernährung umgestellt. "Ein Teil in uns hat gesagt: Es muss noch etwas anderes im Leben geben als Arbeit. Da hatten wir dann unsere Vision, die wir mit dem Energiezentrum realisierten." Aber auch ihr "Malort" in Kuchl ist für die beiden schon länger eine Herzensangelegenheit. "Beim Malen wird vieles sichtbar - nicht nur Gefühle. Daher hat der Raum, in dem gemalt wird, auch keine Fenster", erzählen die beiden.

Peter Ganzer ist Teil einer Schneider-Familie: "Mein Großvater war so darauf erpicht, dass auch mein Vater Schneider wird, dass der Notar dies sogar im Übernahmevertrag als seinen sehnlichsten Wunsch festhielt. Ich selbst bin kein Schneider, habe aber die Textilfachschule Nagold besucht."

Am 14. und 15. September lädt das Energiezentrum zu Tagen der offenen Tür, das neue Palmers-Geschäft eröffnet am 3. Oktober.