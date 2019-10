Belinda Plattner übernahm eine lange Zeit offene Facharztstelle für Jugendpsychiatrie innergebirg. "Ich hatte ein großartiges Jahr", sagt sie jetzt.

"Be happy": Der Spruch in der Praxis von Kinder- und Jugendpsychiaterin Belinda Plattner soll ihren Patienten Mut machen. Sie weiß, dass es vielen Kindern und ihren Eltern nicht leichtfällt, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Besonders am Land ist die ...