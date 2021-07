Das erste Stauwochenende in Salzburg steht bevor

Pünktlich zu Ferienbeginn rechnen der ÖAMTC und der ARBÖ mit vermehrtem Reiseverkehr in Salzburg. Neben den typischen Stauhotspots - Salzburg-Walserberg und Salzburg-Süd - wird die Baustelle zwischen Kuchl und Golling die Situation erschweren. Auch Abfahrtssperren entlang der A10 wird es über den Sommer geben.

Ab Samstag muss auf den Transitstrecken in Salzburg und an der Grenze Walserberg mit Zeitverzögerungen gerechnet werden. Grund dafür sind die Grenzkontrollen und die Corona-Einreisebestimmungen. "Auch auf der A1 beim Knoten Salzburg kann es zu Stausituationen kommen", sagt Christina Hönigl vom ARBÖ.

Vermehrte Reisebereitschaft durch die Coronapandemie

Auch dieses Wochenende wird mit einem vermehrten Verkehrsaufkommen gerechnet. Grund dafür ist der Ferienbeginn im deutschen Nordrhein-Westfalen. Außerdem wird laut ÖAMTC eine Reisewelle aus Belgien und den Niederlanden erwartet. In der ÖAMTC-Reisemonitoring-Umfrage vom Mai zeigt sich die vermehrte Bereitschaft der Österreicher zur Reise mit dem eigenen Fahrzeug: "Das Auto ist das Reisemittel Nr. 1 in Österreich. Nur 17% der Befragten wollen mit dem Flugzeug reisen", heißt es dazu von Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg.

Kilometerlange Baustelle zwischen Kuchl und Golling

Zwischen Kuchl und Golling ist seit Donnerstag eine sieben Kilometer lange Baustelle eingerichtet. Auf der Strecke mit Tempo 80 ist auf beiden Seiten jeweils eine Spur gesperrt. Eine Rettungsgasse ist wegen der engen Fahrbahnen kaum möglich. "Falls in diesem Abschnitt ein Unfall passiert, wird es für die Einsatzkräfte sehr schwierig sein, an den Einsatzort zu gelangen", sagt Gurtner. Die Baustelle soll den gesamten Sommer über andauern.

Land Salzburg kündigt Abfahrtssperren entlang der A10 an

Zusätzlich wird es für Ausweichverkehr Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn A10 geben, um ein Verkehrschaos an den Ausweichstrecken zu verhindern. Die Abfahrten sind über die gesamte Feriendauer, von 10. Juli bis 12. September, jeweils an den Wochenenden von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Ausnahmen sind die Abfahrten Flachau, Altenmarkt im Pongau und St. Michael im Lungau. Auch Kontrollen werden stattfinden. "Die Polizei und private Sicherheitsdienste werden im Einsatz sein", sagt Christoph Bayrhammer, Büroleiter von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Die Abfahrtssperren werden mit den Gemeinden abgestimmt und per Verordnung über die Bezirkshauptmannschaft fixiert.