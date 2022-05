Das etwas andere Besuchermanagement

Das Rote Kreuz versieht seit jeher den Ambulanzdienst beim Electric Love Festival. Nun erarbeitet die Rettungsorganisation mit den Festivalorganisatoren von Revolution Event ein etwas anderes "Besuchermanagement" - für die neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Ankunftszahlen geflüchteter Menschen in Salzburg liegen zwar noch weit unter den mehr als 100.000 Besuchern, die die Halleiner Event-Agentur Revolution Event normalerweise an einem Electric-Love-Wochenende am Salzburgring abwickelt. Aber auch die Ankunfts- und Unterbringungslogistik für Vertriebene ist sehr komplex. "Mit den Organisatoren des Electric-Love-Festivals haben wir einen starken Partner mit viel Erfahrung in der Koordination von Menschengruppen", erklärt Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch. "Wir sind froh und dankbar, dass uns diese Expertise nun für die Hilfe geflüchteter Menschen zugutekommt."

