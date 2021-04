Das Findelkind von Thalgau ist erwachsen - und sucht noch immer seine Eltern

Dominic Reischl wurde als Baby auf einem Parkplatz an der Autobahn allein gelassen. Von seinen Eltern fehlt bis heute jede Spur.

Dominic Reischl gehen viele Fragen durch den Kopf. "Ich bin mir sicher, dass es einen Grund gab, mich dort abzulegen." Er ist vor fast 22 Jahren - am 21. September 1999 - als Baby auf einer Damentoilette an der Westautobahn in Thalgau zurückgelassen worden. Erst ein paar Stunden alt, fand ihn dort ein tschechischer Fernfahrer. Der Lenker wurde durch ein Wimmern auf das Baby aufmerksam - von dessen Eltern fehlte jede Spur.

Mehr als zwei Jahrzehnte später lebt ...