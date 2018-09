In Muhr sind wieder Probebohrungen geplant. Der Bürgermeister reagiert gelassen. Die Chancen, dass es zum Abbau kommt, sind nicht sehr hoch.

Pläne für den Abbau von Gold in der Nationalpark-Gemeinde Muhr im Lungau galten seit Jahren als gestorben. Doch jetzt ist ein Projekt aufgetaucht, das etwas bessere Chancen haben könnte. "Exploration Schellgaden" heißt das Projekt der Eurocan Mining Gesellschaft mit Sitz am Schottenring in Wien.