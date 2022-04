Das große Werben um den Nachwuchs

Um mehr Fachkräfte für Ganzjahresarbeitsplätze zu bekommen, vernetzen sich unter anderem die Tourismusregionen Krems und Pongau.

Der Arbeitsmarkt sei in Bewegung und es herrsche derzeit, "so etwas wie eine quasi neue Normalität", sagt Thomas Burgstaller, der Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen. Aufgrund des weiterhin steigenden Fachkräftemangels quer durch alle Branchen aktiviert Burgstaller wieder frühere Initiativen aus der Zeit vor der Pandemie und belebt sie neu. Dazu gehört etwa der Fachkräfte-Mitarbeitertausch mit der Wachau. Unter dem Motto "Winter in Flachau, Sommer in der Wachau" werden verstärkt Tourismusbetriebe beider Regionen für Ganzjahresarbeitsplätze vernetzt: "Gut 20 Betriebe aus beiden ...