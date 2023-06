Das "Grünbauland" der Altstadt genauer anschauen

Dass im aktuellen Verfahren um ein großes Neubauprojekt in der Halleiner Altstadt wieder die Ortsbildschutzkomission in der Kritik steht, ist für TN-Redakteur Matthias Petry wenig überraschend. Aber vielleicht sollte man sich auch einmal die Normen näher anschauen, auf Basis derer die Komission arbeitet.

Der allergrößte Teil der Verfahren der Ortsbildschutzkommission geht sang- und klanglos über die Bühne. Dennoch entsteht immer wieder das öffentliche Bild eines "Verbotsgremiums", das Bauwerber willkürlich drangsaliert. Denn an die Öffentlichkeit dringen, wenn überhaupt, nur die aufsehenerregenden Fälle, wenn zum Beispiel Dachfenster, Balkone Markisen etc. verboten werden, während sie am Nachbarhaus seit Jahrzehnten Realität sind.

Da verursacht es natürlich allgemeines Kopfschütteln, wenn (so wie es alle Beteiligten erwarten) ein selten großes Neubauprojekt positiv begutachtet wird, noch dazu auf einer der wenigen Grünflächen in der Altstadt.

Eigentlich hat die OBSK in diesem Fall bisher genau getan, wozu sie da sein sollte: Dem Bauwerber das erste, nicht zulässige Projekt zurückgeworfen und ihn dann dabei unterstützt, ein besseres zu planen. Aber "besser" eben nicht im Sinn der Altstadtbewohner, sondern bestenfalls der Ortsbildschutznormen und -gesetze. Wenn diese wirklich, in Kombination mit der Flächenwidmung, so ein Projekt zulassen, sollte man sie sich vielleicht genauer ansehen. Bevor das nächste Bauprojekt im "Grünbauland" der Altstadt ansteht.