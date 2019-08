Das Internet mischt sich ein

Lungauer Pferde stehen sehr hoch im Kurs

Alljährlich wird Ende August der traditionelle Kirchtag begangen. Zu Ehren des Heiligen Bartholomäus, dem Schutzpatron Mauterndorfs. Zahlreiche Marktstände mit großem Angebot, auch kulinarischer Art, säumen den Weg durch den Ort. Einer der Höhepunkte ist der Rösslmarkt mit Fohlenversteigerung am Weitgasseranger. Viele interessierte Besucher waren gekommen.

Landesverband hat das Vorkaufsrecht

Fein herausgeputzt wurden an die 30 Stuten- und Hengstfohlen aufgetrieben, vorgeführt und zum Verkauf angeboten. "Die Leute kommen oft von weither, weil diese Versteigerung die einzige ist, bei der so viele Tiger angeboten werden. Und das ist wichtig für die Tigerzucht unter den Pferden" so der Geschäftsführer des Lungauer Noriker-Pferdezuchtvereines Franz Lanschützer.

Im Vorfeld werden die Fohlen vom Landesverband begutachtet, weil dieser das Vorkaufsrecht auf Zuchtfohlen hat. Allgemein kommen die Fohlen in die Zucht oder werden als Reit- und Wagenpferde ausgebildet und verwendet.

Höchstpreis lag bei 2200 Euro

Den höchsten Preis, 2200 Euro, erzielte ein Stutfohlen von Gottfried Gruber aus Zederhaus."Das Internet hat Einfluss auf die Versteigerung. Denn immer mehr nehmen den Kontakt zu Züchtern so auf und dies wirkt sich auf die sinkende Teilnahme an öffentlichen Versteigerungen aus. Wünschenswert wäre es auf alle Fälle, dem entgegenzuwirken und die Teilnahme wieder zu steigern" so Gerhard Sampl, Obmann des Noriker-Pferdezuchtvereines Lungau.

Die Noriker aus Österreich sind besonders in Deutschland begehrt, vorrangig für die Zucht, aber auch für die Verwendung als Reitpferde. Etwa zwei Drittel der Tiere werden dorthin verkauft.

Quelle: SN