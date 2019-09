Das ist in diesem Schuljahr neu im Tennengau

Eine Schule wurde geschlossen, Pensionierungen und auch Erweiterungen stehen an.

Es ist der erste Schultag in einer der zwei kleinsten Volksschulen (VS) des Tennengaus, in St. Jakob am Thurn. Vier Lehrerinnen unterrichten hier und 24 Schüler besuchen dieses Jahr die VS, die neben der VS Radochsberg zu den kleinsten zählt. Daher ist es auch am ersten Schultag recht ruhig. Auch die fünf Taferlklassler in St. Jakob wirken entspannt. Einer davon ist Jacob, der mit seinem Bruder Samuel, seinen Eltern und Großeltern hier ist. In Lederhose gekleidet, ist er voller Vorfreude. Warum die Familie, die in Puch wohnt, die VS in St. Jakob gewählt hat, erklärt sein Papa Florian Heffeter so: "Wir schätzen hier die individuelle Förderung aufgrund der kleinen Anzahl von Schülern."

Individuelle Förderungen in einer kleinen Schule

Margit Ebner-Bosin empfängt die Schützlinge. Sie ist die Direktorin der Volksschule in St. Jakob und hat nun ihr letztes Schuljahr vor der Pension vor sich: "Noch denke ich nicht daran, aber ab Februar werde ich vermutlich schon ein wenig wehmütig sein." In ganz Salzburg hat für 5192 "Taferlklassler" ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Exakt 9001 Pädagoginnen und Pädagogen unterrichten 72.924 Kinder und Jugendliche an insgesamt 361 Schulen.

Sieben Kleinschulen im Tennengau

Im Raum Tennengau gibt es sieben Kleinschulen, die ein- bis dreiklassig geführt werden. Die kleinste Volksschule ist Radochsberg mit 26 Schülern. Bei der kleinsten ersten Klasse (in diesem Fall sind die erste und zweite Schulstufe beisammen) sind Radochsberg und St. Jakob mit jeweils elf Schülern gleichauf. Aus dem Büro von LR Maria Hutter heißt es: "Wir sperren keine Schule zu! Jede Gemeinde soll zumindest eine Volksschule haben. Auch wenn es die Entscheidung des Schulerhalters, also meistens der Gemeinde, ist, so versuchen wir, die Kleinstschulen zu erhalten."

Wieder Ziffernnoten in den Volksschulen

Zwei wichtige Veränderungen gibt es in diesem Schuljahr: Einerseits werden die Ziffernnoten wieder eingeführt und andererseits wird das Sitzenbleiben wieder möglich sein. Die Leistung der Kinder wird ab dem Ende der zweiten Klasse verpflichtend mit "Sehr gut" bis "Nicht genügend" beurteilt, dazu wird auch noch eine schriftliche Erläuterung beigelegt. Zuvor können die Klassenforen entscheiden, ob es in der ersten Klasse und im ersten Semester der zweiten Klasse ausschließlich eine alternative schriftliche Leistungsbeurteilung geben soll.

Nicht nur für die Volks- und Sonderschulen, sondern auch für die Polytechnischen Schulen (PTS) gilt ab Herbst neu, dass sogenannte Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche geführt werden müssen. Ziel dabei ist es, gemeinsam den Leistungsstand und die Stärken der Kinder zu erörtern.

Schülerinnen oder Schüler, die an einer BMHS oder AHS keinen erfolgreichen Schulabschluss erzielen konnten, bekommen nun die Möglichkeit, diesen in einem freiwilligen zehnten Schuljahr an einer Polytechnischen Schule zu absolvieren. "Dadurch sollen die Grundausbildung gefördert und die richtige Berufswahl unterstützt werden. Außerdem ist es ein Beitrag zur Verbesserung der Durchlässigkeit im österreichischen Bildungssystem", betont Bildungsdirektor Rudolf Mair.

Umbau in der VS Rif

Was den Tennengau betrifft, gibt es auch einige Neuigkeiten. So hatten die Schüler der Volksschule Rif-Rehhof heuer elf Wochen Ferien, da wegen des Umbaus die Sommerferien um eine Woche früher begannen und nun eine Woche länger dauern. Die Schule wurde im Jahr 1968 errichtet und im Jahr 1999 um zwei Containerklassen erweitert. Im Jahr 2007/2008 erfolgte eine Generalsanierung und 2010 wurde die Erweiterung um drei Klassenräume, um die schulische Tagesbetreuung, eine neue Zentralgarderobe und eine neue Heizungsanlage fertiggestellt. Der Aus- und Umbau dauert auch im nächsten Sommer noch an und sollte im Herbst 2020 abgeschlossen sein.

HLW-Hallein bleibt geschlossen

Was die HLW-Hallein betrifft, werden in diesem Schuljahr die Tore erstmals komplett geschlossen bleiben. Die Hauswirtschaftsschule wurde 1839 von den damaligen Schulschwestern der Franziskanerinnen gegründet. Im Jahr 2002/2003 wurde zwar noch ein "Wellness-Zweig" eröffnet, der Betrieb wurde jedoch wegen mangelnder Personal- und Finanzressourcen und Sanierungsbedarf langsam eingestellt. Was nun aus dem bestehenden Gebäude wird, ist laut Sr. Emanuela Resch, Generaloberin des Ordens, noch ungewiss.

Auch die Polytechnische Schule (PTS) in Hallein-Gamp wurde umgebaut, da Platz für den Kindergarten geschaffen wurde (siehe Seite 16) Der Direktor der PTS, Michael Pann, geht mit 1. 2. 2020 im Alter von 62 Jahren in Pension.

Pensionierungen

An der NMS-Kuchl gibt es auch personelle Veränderungen: Die langjährige Direktorin Irene Daum wird mit Ende September in den Ruhestand treten. Daum war 19 Jahre Leiterin in Kuchl, ist 63 Jahre alt und hat bereits 40 Dienstjahre hinter sich. "Noch bin ich hier und gerade bei der Planung für das kommende Schuljahr. Ich bin also noch nicht ganz weg. Ende September werde ich bestimmt mit viel Wehmut auf meine schulische Laufbahn zurückblicken", so Daum. Vermutlich wird ihr am 1. Oktober der jetzige Direktor der NMS-Praxisschule, Josef Wimmer, folgen. "Ich wurde mit der einstweiligen Leitung betraut, jedoch gibt es noch ein Bewerbungsverfahren", so Wimmer, der seit sieben Jahren die Praxis-NMS leitet.

Auch die Volksschule Neualm bekommt eine neue Schulleiterin: Christine Quintus übernimmt die Agenden von Heidi Eder. In der Allgemeinen Sonderschule Hallein hat heuer Gabriele Wieser die Schulleitung übernommen.