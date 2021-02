Das JUZ Kaprun übersiedelt bald, doch Corona trübt die Vorfreude.

Leiterin Elke Mayer - sie sitzt im Landesjugendbeirat - sagt, dass die Aufgaben von ihr und ihren Berufskollegen unterbewertet werden.

Einerseits können sich die jungen Leute in Kaprun freuen: Das örtliche Jugendzentrum übersiedelt im kommenden Frühjahr in das neue Vereinsheim. Der bisherige Platz im ehemaligen Kindergarten in der Quergasse war laut JUZ-Leiterin Elke Mayer zwar auch "super", aber nicht so zentral gelegen.

Andererseits kann die Vorfreude nicht gemeinsam genossen werden. Mayer - sie ist Diplomierte Jugendleiterin - erzählt, dass nach wie vor nur Einzelberatungen möglich sind. "Den Jugendlichen fehlt jegliches Ventil. Ihre üblichen Strategien gegen Probleme, gegen aufgestaute ...