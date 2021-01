Das kinderfreundlichste Hotel ist ein kleiner Betrieb in Hüttschlag

Das Familienhotel Oberkarteis in Hüttschlag ist das familienfreundlichste Hotel in Salzburg. Europaweit belegt es den sechsten Platz. Erhoben hat das das in Oberösterreich gegründete Vergleichsportal www.kinderhotel.info, das fast 800 Hotels mit Kinderbetreuung auflistet und vier Millionen Seitenaufrufe pro Jahr zählt.

Geführt wird das Familienhotel Oberkarteis von der Familie Viehhauser. Eigentümer Sepp Viehhauser sagt: "Die Eltern haben 1973 eine einfache Pension aufgemacht und sie bis 1999 geführt." Dann übernahmen Sepp Viehhauser und seine Frau Renate. Die Söhne Josef und Johannes arbeiten mit. "Wir haben 2000 begonnen, uns auf Familien zu spezialisieren, und bauen das Angebot immer noch aus." So verfügt das Hotel unter anderem über eine Landwirtschaft mit Rindern, Ziegen, Schweinen, Hasen und anderen Tieren, ein Hallenbad mit Kinderbecken, eine Reitgelegenheit samt Reitlehrerin, große Spielflächen im Freien und unter Dach und eine Kinderskischule direkt neben dem Haus. Natürlich gibt es Kinder- und Babybetreuung und ein Kinderbuffet. Außerdem organisiert das Hotel Ausflüge, zum Beispiel mit Ponys auf die Alm.

Sepp Viehhauser sagt, was das Hotel besonders auszeichne, sei der viele Platz. "Wir sind von Grünland umgeben. Die Kinder wollen sich bewegen und hier muss man keine Angst vor einer stark befahrenen Straße haben." Was die Zahl der Betten betreffe, sei man mit 18 Familienzimmern und -Suiten bewusst relativ klein geblieben. Es gebe eine Klientel, die das sehr schätze, sagt Viehhauser. Die Gäste der Hüttschlager kommen zu 90 Prozent aus Deutschland.

Das ist derzeit ein Problem. Wann wieder deutsche Gäste kommen können, ist unklar. In einigen deutschen Bundesländern wurden wegen verlängerter Weihnachtsferien die Semesterferien gestrichen. Zum ersten Mal nach fast 50 Jahren hatte Sepp Viehhauser eine ruhige Weihnachtszeit mit der Familie ohne Gäste. "Das kannten wir so nicht." Genießen konnte er es aber nicht so richtig. "Wir halten uns mit den Förderungen gerade über Wasser. Zum Glück haben die Banken Verständnis." Da kommt die Freude über die Auszeichnung als bestes Kinderhotel gerade recht.

Das zweitbeste Kinderhotel Salzburgs ist ebenfalls im Pongau, und zwar "Die Seitenalm" in Radstadt, die auf der Europarangliste den neunten Platz belegt. Europas Nummer zwölf und die Nummer drei in Salzburg ist das Kinderhotel Felben in Mittersill. Europa-Gewinner ist zum dritten Mal in Folge das Familotel Sonnenpark in Willingen im deutschen Bundesland Hessen. Österreichs beliebtestes Familienhotel ist das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau in Oberösterreich. Die Plattform kinderhotel.info zieht für die Auszeichnung die Ausstattung der Häuser und Gästebewertungen heran.