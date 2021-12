Das Konradinum in Eugendorf ist jetzt ein modernes Haus

36 Menschen mit schwerer Behinderung leben im Konradinum in Eugendorf. Vergangene Woche konnten sie in den Neubau übersiedeln.

Nach drei Jahren Bauzeit und damit ein Jahr später, als geplant, war es vergangene Woche endlich so weit: Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal des Konradinums konnten in das neue Gebäude in der Konrad-Seyde-Straße 20 übersiedeln. "Wir haben es geschafft, mit unseren Bewohnern in nur einem Tag zu siedeln. Es hat geholfen, dass wir mit ihnen schon davor regelmäßig ihre neuen Zimmer angeschaut und einzelne Dinge vorab eingeräumt haben", sagt Konradinum-Leiterin Andrea Huber.

