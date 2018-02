Das Krankenhaus Mittersill wird aufgestockt

In den nächsten Tagen startet der Architektenwettbewerb. Die Arbeiten beginnen im März 2019.

Jahrelange Erfahrung machte den Mittersiller Bürgermeister zum Berufsskeptiker in Sachen Krankenhaus. Aber am Mittwoch sagte er: "Jetzt ist der Moment, wo ich es auch glaube. Das Land will es, die Oberpinzgauer Bürgermeister wurden informiert und sind dafür, das Tauernklinikum steht dahinter und die Gemeinde Zell am See als dessen Rechtsträger auch." Die Rede ist von der Generalsanierung des Mittersiller Krankenhauses. Spitalsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) sagte: "Wir setzen das auf alle Fälle um. Egal, wer der Rechtsträger ist."