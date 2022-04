Das Lammertal bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Gut 60 Freiwillige in vier Arbeitsgruppen arbeiten an Hilfsmaßnahmen. Mehr als 40 Vertriebene aus der Ukraine sind bereits in den Lammertaler Gemeinden untergekommen.

SN/sw/kinderfreunde abtenau Symbolische Unterstützung neben den konkreten Hilfsmaßnahmen: Bei der Ostereiersuche der Kinderfreunde am Samstag, 16. April , ab 14 Uhr im Zwergenwald in Abtenau, soll mit bemalten Steinen einen Friedenskette gebildet werden.