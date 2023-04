Das Land baut die "gläserne" Metzgerei

Im neuen Betrieb der Landwirtschaftsschule Bruck können auch die Bauern schlachten lassen und durch Fenster kann man dabei zusehen.

Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum der Landwirtschaftsschule Bruck am 11. Oktober 2024 soll dort eine in Salzburg einzigartige Metzgerei eröffnet werden. Am Mittwoch war der Spatenstich für das Fünf-Millionen Projekt des Landes.

Der Direktor der Schule Christian Dullnigg sagt, es sei eine "gläserne" Metzgerei, bei der man durch Fenster alle Arbeitsschritte von der Anlieferung der Tiere und der Schlachtung bis zur Verarbeitung des Fleisches beobachten könne. "Hier schließen sich nicht die Tore hinter den Tieren. Es gibt nichts zu ...