Das Land baut in Saalfelden ein neues Frauenhaus

Im Jahr 2019 musste die Polizei im Land Salzburg 515 Betretungsverbote aussprechen.

Das derzeitige Frauenhaus in Saalfelden ist stark renovierungsbedürftig, das Mietverhältnis befristet und die Wohnsituation sehr beengt mit gemeinsamer Küche und Badezimmer. Deshalb habe sich das Land Salzburg erstmals entschlossen, ein Frauenhaus zu kaufen, sagt die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Es wird in Saalfelden ein neues Frauenhaus mit mehr als 350 Quadratmetern errichten. Die Kosten von 1,5 Mill. Euro tragen je zur Hälfte das Land und die EU.

Das Haus wird sechs Wohnungen enthalten, eine für die Beratungs- und Gemeinschaftsräume, der Rest für die Frauen und ihre Kinder. Beim Bau verfolgt man ein neues Konzept, das sich in anderen Ländern bewährt hat. Der Grundsatz lautet: Sichtbar und sicher. Die Adresse ist nicht mehr geheim und das Frauenhaus wird in die Mitte der Gesellschaft geholt, und in einer Siedlung errichtet. Klambauer: "Das bisherige Untertauchen an einem geheimen Platz bedeutet Isolierung und vermittelt das Gefühl, man müsse sich verstecken." Noch heuer werde mit dem Bau beginnen. Im Frühjahr 2021 sollen die Frauen schon einziehen. Für die Betroffenen ergibt sich auch eine finanzielle Verbesserung. Da sie im alten Frauenhaus offiziell in einer Wohngemeinschaft lebten, bekamen sie weniger Mindestsicherung. Die Leitung des Frauenhauses bliebt gleich.

Klambauer sagt, Salzburg biete ein dichtes Netz zum Schutz vor männlicher Gewalt: Beratung, Gewaltschutzzentrum, den Frauennotruf und drei Frauenhäuser. 2019 wurden im Gewaltschutzzentrum Salzburg 1214 Personen betreut. Die Polizei sprach 515 Betretungsverbote aus. Durchschnittlich 130 Frauen und Kinder fanden in den vergangenen Jahren in den Einrichtungen Schutz.

Quelle: SN