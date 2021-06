Das Land Salzburg bereitet sich auf eine vierte Covid-Welle vor

Am Mittwoch wurde in einer Sitzung beratschlagt, wie es weitergeht. Die Experten rechnen mit einer weiteren Infektionswelle im Herbst. Doch dem Land gehen mittlerweile die Impfwilligen aus.

42 Personen sind derzeit im Bundesland aktiv mit dem Coronavirus infiziert, vier Patienten sind im Spital. Es gibt kaum Neuinfektionen. Die Zahlen sind auf einem sehr niedrigen Niveau angelangt.

Doch das wird nicht so bleiben. Am Mittwoch wurde bei einer Sitzung von Landesregierung, Einsatzorganisationen, Magistrat, Bezirkshauptmannschaften, Landeskliniken und Landessanitätsdirektion beratschlagt, wie es in Hinblick auf den Herbst weitergeht. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) betonte, dass man sich dem Trugschluss nicht hingebe, dass das Coronavirus komplett unter Kontrolle und das ...