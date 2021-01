Das Land stockt auf: Neun weitere Gratis-Teststationen in Salzburg

Das Land Salzburg erweitert das kostenlose Corona-Testangebot. Zu den bestehenden 14 Teststationen kommen neun weitere, temporäre Teststandorte hinzu.

Das Land Salzburg baut sein Angebot für kostenlose Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz weiter aus. Zu den bestehenden 14 Standorten in allen Bezirken kommen ab Montag, 1. Februar, neun temporäre hinzu. "Damit füllen wir weiße Flecken auf der Test-Landkarte", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Anmeldung für die Tests erforderlich

Für die Tests ist nach wie vor eine Anmeldung erforderlich. Diese kann entweder online über die Website www.salzburg-testet.at oder telefonisch bei der Gesundheitsberatung 1450. Die neuen temporären Stationen befinden sich in Wald im Pinzgau, Taxenbach, Dienten, Lofer, Bad Hofgastein, Großarl, Werfen, Abtenau und Straßwalchen. Die genauen Öffnungszeiten sowie alle Standorte und Informationen auf einen Blick: www.salzburg.gv.at/coronatests. Dazu kommen wie gehabt die 14 permanenten Stationen in Mittersill, Zell am See, Saalfelden, Schwarzach, Radstadt, St. Johann, Tamsweg, St. Michael, Hallein, Kuchl, Oberalm, Eugendorf, Oberndorf und Stadt Salzburg (Messezentrum).

SN/land salzburg Die neuen Teststationen sind in der Karte gelb markiert.

194 Tests in der Vorwoche positiv

In der Woche vom 18. bis 23. Jänner wurden vom Roten Kreuz in den permanenten Teststationen insgesamt 21.415 Abstriche - also etwa 3000 am Tag - genommen, davon waren 194 positiv. Derzeit finden noch Gespräche mit niedergelassenen Ärzte und Apotheken statt, so ebenfalls kostenlose Testungen stattfinden können.

