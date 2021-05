"Das Malen hat mir wieder Zuversicht gegeben"

Es ist ein Kunstgriff, der funktioniert: Peter Faistauer erschafft sich mit dem Pinsel seine eigene Sonne - in der für ihn so sonnnenlosen Zeit. Am 22. Mai wurde er 92.

SN/sw/christine schwein^ster Peter Faistauer, malend im „Haus der Generationen“ in Lofer. Er sei dankbar für seine noch so ruhige Hand und sein gutes Sehvermögen, sagt er.