Das meint Annaberg zum Hirscher-Rücktritt

Der Wehmut über den Rücktritt des Rekordweltcupsiegers war auch in der Heimatgemeinde von Marcel Hirscher spürbar, vom Fanclub bis zur Gemeinde. Zur Zukunft, zum Beispiel einem letzten großen Abschiedsfest, gibt es noch viele Fragezeichen.

Alexander Hirscher war vergangene Woche der wohl gefragteste Mann in Annaberg - nach dem offiziellen Rücktritt von Marcel Hirscher lief beim Fanclub-Obmann das Telefon heiß: "ATV, Puls4, verschiedene Zeitungen haben angerufen, aber ich hab' allen das Gleiche gesagt - dass wir auch nichts wussten, auch wenn wir es uns schon gedacht haben."

2007 hatten "15 Burschen aus Annaberg" den Fanclub gegründet, zwischenzeitlich wuchs er bis auf 600 Mitglieder an, aktuell sind es noch ca. 400. "Wir waren vom ersten Weltcup-Stockerlplatz an dabei, in Europa waren wir bei jedem Rennen, sogar beim Parallel-Weltcup in Moskau. Manche sind sogar zur WM nach Amerika mitgeflogen." Zudem organisierte der Club gemeinsam mit dem örtlichen Skiclub sieben große "Race-Feste" mit jeweils mehreren tausend Besuchern für Hirscher. Wie es nun weitergeht, sei noch nicht fixiert, weder ob der Club nun aufgelöst wird ("Wahrscheinlich schon") noch ob es noch ein letztes "Race-Fest" geben wird.

"Wir möchten schon noch einmal etwas mit ihm machen"

Von der Gemeinde Annaberg-Lungötz hatte Hirscher schon bisher Präsente für seine Siege bekommen, unter anderem eine Motocross-Maschine, eine handgefertigte Lederhose sowie Tiere für seinen Bauernhof. Und auch zum Abschied wolle man den Rekordweltcupsieger auf jeden Fall noch einmal würdigen, sagt Bürgermeister Martin Promok (SPÖ): "Aber das müssen wir mit ihm besprechen, jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen runterkommen." Natürlich sei er traurig über den Rücktritt, "gehofft hätten wir schon noch, dass er weitermacht", meint Promok: "Aber wir sind stolz und dankbar, dass wir so lang mitfiebern durften, und für alles, was er für den Ort getan hat, insofern überwiegt das Positive. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Sein Vorgänger Sepp Schwarzenbacher, der Hirschers Karriere zehn Jahre als Bürgermeister begleitet hat, meint augenzwinkernd: "Wir müssen uns natürlich jetzt umstellen, wir waren verwöhnt, die letzten Jahre war jede Skisaison für uns eine High-Life-Partie. Natürlich ist da jetzt Wehmut, aber ich find's richtig, was er gemacht hat, am Höhepunkt aufhören."

"Vielleicht ergeben sich jetzt ja neue Optionen"

Mit Hirscher geht Annaberg-Lungötz auch sein größter Werbeträger verloren. "Wir finden's natürlich sehr schade, dass er aufhört, aber ich glaube nicht, dass es negative Auswirkungen auf unseren Tourismus hat", sagt Georg Bergschober, Obmann des Annaberger Tourismusverbands. "Wer weiß, vielleicht ergeben sich dadurch ja auch Optionen, die bisher nicht möglich waren."

Spannende Zukunftsoptionen waren auch in einer Diskussionssendung auf Radio Salzburg am Tag nach dem Rücktritt zu hören - ein Hörer meinte, Hirscher sei so ein großartiges Vorbild gewesen, jemand wie er solle doch in die Politik gehen: "Da mangelt es gerade eh an Vorbildern."