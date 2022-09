Das Museum Fronfeste in Neumarkt sucht den "Hautkontakt"

Mit einem innovativen Konzept nähert sich das Museum Fronfeste in seiner neuen Ausstellung "Hautkontakt" dem Thema Haut in zahlreichen Facetten an.

Die Haut ist nicht nur das größte Organ des Menschen, sie stellt auch unmittelbaren Kontakt zu unserer Umwelt her, ermöglicht Tasten und Fühlen, lässt hautnahe Begegnungen zu. Das Museum Fronfeste in Neumarkt widmet sich mit seiner neuen Ausstellung "Hautkontakt" ganz dem Thema und spannt dabei einen weiten Bogen. Museumsleiterin Ingrid Weese-Weydemann holte dazu nicht nur alte Lederhosen und andere Arbeiten der Gerber und Säckler aus dem Depot, sondern lud unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler dazu ein, sich ...