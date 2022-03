Das Muspelhaus in Maxglan wächst weiter

"Die Leute sind auf der Suche nach etwas Echtem", weiß Bioladen-Inhaber Heinz Odehnal.

Vor zwölf Jahren hat der gebürtige Argentinier sein zweites Studium abgebrochen und den mutigen Schritt gewagt, einen eigenen Kramerladen in der Willibald-Hauthaler-Straße zu eröffnen - eine gute Entscheidung, wie sich gezeigt hat. Startbudget brauchte der Wahlmaxglaner mehr oder weniger keines, denn er hat in seinem Laden fast alles selbst gemacht: die Regale, die Theke und den hölzernen Innenausbau des Büros. Sogar die Kassa-Hardware hat Heinz Odehnal eigenhändig zusammengestellt. "Ich komme ja eigentlich aus der IT und habe hobbymäßig Computer repariert", ...