Das Projekt Kraftwerk Riedenburg biegt in die Zielgerade

In Riedenburg entsteht ein Wasserkraftwerk, das ab dem kommenden Jahr 200 Haushalten in Salzburg Strom liefern wird. Es ist ein Vorzeigeprojekt und derzeit warten die Betreiber auf die letzten Bauteile.

Franz Kok liebt nach eigenen Aussagen alles, was sich dreht. Doch dieses Mal sind es nicht Windkrafträder, für die er sich im Bundesland Salzburg einsetzt, sondern ein kleines Wasserkraftwerk in Riedenburg. Es wird in Zukunft das Wasser des Almkanals nutzen, um Strom zu erzeugen.

Derzeit wartet sein Team auf die Wasserkraftschnecke, die mit ihren Drehbewegungen zum Antrieb eines elektrischen Generators benötigt wird. "Wir haben die Wasserkraftschnecke in den Niederlanden bestellt, weil dort das Know-how diesbezüglich sehr groß ist", ...