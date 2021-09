Das Projekt "Smart Parken" soll 2022 in Salzburg kommen

In Salzburg kann man nun die Verfügbarkeit von 3600 Parkplätzen online abfragen. Bereits im kommenden Jahr soll das über das Navi gehen.

Es ist wie das Amen im Gebet: Tut sich was in Salzburg, fährt man bei der Parkplatzsuche im Kreis. Am vorigen Mittwoch, als der Rupertikirtag aufsperrte, waren in zehn innenstadtnahen Parkgaragen noch ganze drei bis zehn Prozent der Stellplätze verfügbar. Ein andermal ist es Schlechtwetter im August, die Schranne, der Tag der Deutschen Wiedervereinigung oder ein Unfall auf der Autobahn - und der Verkehr in Salzburg wird zur Geduldsprobe.

Weniger im Bewusstsein ist der hausgemachte ...