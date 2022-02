Das Rote Kreuz manövriert sich durch die Pandemie

Erfolgreich arbeiten unter erschwerten Bedingungen - so lässt sich die Situation für das Rote Kreuz zusammenfassen. Die PN sprachen mit dem Bezirksgeschäftsführer Daniel Kofler in St. Johann.

Die andauernde Covid-Pandemie stellt die Einsatzorganisation wie das Rote Kreuz vor große Herausforderungen:

"Völlig neu strukturiert hat sich während der Pandemie das Aufgabengebiet des Roten Kreuzes in unserem Bezirk", so Bezirksgeschäftsführer Daniel Kofler aus St. Johann. "Der Regelbetrieb, sprich der Rettungsdienst, läuft seit Anfang 2020 mehr oder weniger nebenher."

Der Absolvent eines Mastermanagement-Studiums musste in der jüngsten Vergangenheit öfters sein Organisationstalent unter Beweis stellen: "Wir haben natürlich im Laufe der Monate immer hinzugelernt. Am Anfang der Pandemie wurde vieles noch händisch oder manuell abgewickelt. So testeten zwei Mitarbeiter zu Beginn der Pandemie etwa 25 Leute täglich und mobil. Nun testen täglich zwei RK-Mitarbeiter rund 500 Menschen", führt er ein Beispiel der enormen Effizienzsteigerung auf.



Unfallgeschehen zusätzlich groß

Die RK-Dienststelle in St. Johann bzw. Gastein wuchs auf über hundert Mitarbeiter an, "normalerweise sind wir 45." Alle 50 der neu lukrierten Mitarbeiter in St. Johann sind für Covid-Testungen zuständig. "Die erschwerten Bedingungen, die hohe Anzahl an Ausfahrten während der heurigen Wintersaison und auch die personellen Ausfälle aufgrund von Erkrankungen und Absonderungen fordern die Verantwortlichen der Dienststellen aktuell ordentlich", so Kofler. "Besonders im Jänner mit der Omikron-Variante sind uns gut ein Fünftel aller Mitarbeiter ausgefallen." Und so packte der Geschäftsführer auch einmal selbst bei den Testungen mit an. "Im Unterschied zum Vorjahr war das Unfallgeschehen auf den Pisten bislang groß. Zu Covid-19-Infektionen unserer Mitarbeiter kam es aber in den allermeisten Fällen nicht während der Dienstzeit, sondern zumeist durch private Kontakte. Wir testen täglich mittels Antigentest und einmal wöchentlich mit PCR-Test."

Perfekt organisiert werden vom Roten Kreuz die zahlreichen Impfstraßen, die man im Februar 2021 im Kongresshaus startete und die später in das Seniorenwohnheim in St. Johann wechselte. Testen und impfen wurden so aufgeteilt. Generell zeigt das Rote Kreuz eine überzeugende Organisationsarbeit, "besonders bei Massentestungen konnten wir das beweisen. Es hat immer alles einwandfrei funktioniert, in allen Bezirksstellen." Viele der anfallenden Tätigkeiten musste in Blocks und rasch abgewickelt werden, "etwa nach den Lockdowns bei 3G-Regelung. Oder auch bei der Drittimpfung."



Freiwillige lukrieren ist derzeit sehr schwierig

Die EDV des Roten Kreuzes ist im Bundesland auf einer Plattform zusammengefasst und komplett automatisiert, auch für "Wohnzimmertests". Behördlich vorgeschriebene Tests werden immer in Schwarzach bzw. seit einigen Monaten in Werfen durchgeführt, "das entlastet Schwarzach."

Natürlich kämpft das Rote Kreuz in Zeiten wie diesen auch damit, genug neue Freiwillige zu lukrieren: "Es entfällt leider das Gemeinschaftliche, das Zusammenkommen in der Freizeit." Trotzdem betont der 31-jährige Bezirksgeschäftsführer das positive Miteinander, "zu Beginn der Pandemie haben wir viele Zivildiener vom Bund bekommen. Sie sind engagiert und mit einem bemerkenswerten Einsatz dabei und eine enorm große Unterstützung, auch wenn sie nicht so viel verdienen. Viele bleiben auch nach dem Zivildienst im Rettungsdienst dabei."

Man werde auch weiterhin das Land und die Bevölkerung mit größtmöglichen Einsatz unterstützen, verspricht Kofler. "Wir sind bei unseren organisatorischen Prozessen gewachsen und konnten viel optimieren."

Daten & Fakten: Insgesamt führte das Rote Kreuz in den Teststationen 260.000 Schnelltests, 80.000 Gurgeltests und 32.000 behördlich vorgeschriebene Testungen durch.