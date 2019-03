Das Schloss Mirabell erstrahlt grün

Nein, es geht nicht um eine politische Umfärbeaktion im Magistrat. Es geht am Sonntag um den irischen Nationalfeiertag. Zum St. Patricks Day wird das Schloss Mirabell am Sonntagabend von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht in sattem Grün erstrahlen.

