Das Siegerprojekt für die neue Volksschule steht nun fest

Nach einem Architektenwettbewerb steht nun der Entwurf für den Schulzubau für die Volksschule Salzach fest. Ein Büro aus dem Flachgau erhielt den Zuschlag.

Der Platz für die 185 Schüler und 18 Pädagogen der Volksschule an der Salzach ist knapp geworden. Das 30 Jahre alte Schulgebäude wird jetzt vergrößert. Nach einem Architektenwettbewerb erhält das Architekturbüro Schönberger aus Neumarkt den Zuschlag für den Neu- und Zubau.

Im Südosten entsteht ein neuer Gebäudeflügel, im Nordwesten wird der Haupttrakt verlängert und schließt die Lücke zwischen Sporthalle und Salzach. Der Vorplatz mit seinen Bäumen und Sitzbereichen bleibt erhalten. Eine barrierefreie Erschließung aller Ebenen war den Planern wichtig. So kann eine Schule entstehen, in der sich Schülerinnen und Schüler gerne aufhalten. Es soll Raum zum Lernen und Spielen geboten und die Rahmenbedingungen für eine kindgerechte und individuelle Gestaltung des Schulalltags geschaffen werden. Der ausgewählte Entwurf entspricht den räumlichen und pädagogischen Anforderungen einer zukunftsorientierten Bildungseinrichtung und ermöglicht einen nachhaltigen Schulbau. Von Anfang an miteingebunden ist Direktorin Elisabeth Strobl. Sie blickt zuversichtlich auf die kommenden Schuljahre: "Es freut mich sehr, dass der Schulgarten erhalten bleibt und wir somit diese wunderbare Wiese auch zukünftig vielfältig nutzen können. Mein Team und ich möchten uns weiterhin für einen besonderen Ort des Lernens einsetzen und achtsam sein in unserem Miteinander."



Platz für zukunftsorientierte Pädagogik

In der kindlichen Entwicklung spielt die Bewegung eine zentrale Rolle. Deshalb wird der Fokus auch auf Außenbereiche, Gruppen-, Bewegungs- und Aufenthaltsräume gelegt.

"Die Architektur des Schulzubaus bietet Raum für neue, zukunftsorientierte Pädagogik und ist damit der richtige Vorschlag für eine vernünftige Entwicklung in einer optisch sehr ansprechenden Form," so Bürgermeister Günther Mitterer.

Neben dem Einsatz ökologischer Baustoffe wie Massivholz und Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wird auf eine Stromversorgung mittels Photovoltaikanlage auf dem Dach gesetzt.

Der Zubau kann während des laufenden Schuljahres erfolgen. Die genauen Kosten werden in den nächsten zwei Monaten vorliegen.