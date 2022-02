Das Tabuthema "Gewalt an Frauen" soll sichtbarer werden

Eine Infokampagne in Golling will auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen und Betroffenen aufzeigen, wohin sie sich wenden können. In Salzburg hat das Thema gerade im vergangenen Jahr hohe Wellen geschlagen

"Hinhören - zuhören - aufhören": Unter diesem Motto wird in Golling aktuell auf Gewalt gegen Frauen hingewiesen und auf Möglichkeiten, dem zu begegnen. "Manchmal ist es einfach nur die Hilflosigkeit, die Frauen verzweifeln lässt. An wen kann ich mich wenden? Welche Einrichtung ist die richtige? Welche Telefonnummer ermöglicht Beratung und Unterstützung?", sagt Apothekerin und Vizebürgermeisterin Franziska Wagner (ÖVP). "Um das aufzugreifen und das Thema sichtbar zu machen, habe ich die Aktion ,30 Tage gegen Gewalt an Frauen' ins Leben gerufen." ...