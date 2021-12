Das Tauernklinikum im Visier des Salzburger Rechnungshofes

Die Institution nahm das Pinzgauer Krankenhaus beziehungsweise die "Gesundheit innergebirg" unter die Lupe. Das Ergebnis klingt unschön, wird aber relativiert.

Die Dachgesellschaft "Gesundheit innergebirg" besteht aus mehreren Institutionen: Neben dem Tauernklinikum mit den beiden Standorten Zell am See und Mittersill sind dies die Privatklinik Ritzensee in Saalfelden sowie das Tauernlabor, die Tauerntherapie, die Radiologie Pinzgau und die Feriendialyse. Ins Leben gerufen wurde diese Struktur 2016, und zwar von der Stadtgemeinde Zell am See.



Es geht um den Zeitraum von 2016 bis 2018

Die Rechnungshofprüfung bezieht sich auf die Jahre 2016 bis 2018. Einige Kritikpunkte im nun ...