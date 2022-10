Goodbye, Primetime

Wie sich die Bedeutung von zwanzig Uhr fünfzehn geändert hat.

Letztens hab ich einen Tweet gelesen, ich erinnere mich nicht an den genauen Wortlaut, aber er ging ungefähr so, dass auf die Frage, was ein Unterschied zwischen dem Aufwachsen früher und dem Leben heute sei, die Antwort kam: "Die Uhrzeit 20.15 hat für mich komplett ihre Bedeutung verloren." Das habe ich verblüfft angestarrt und gedacht: stimmt. Diese Uhrzeit war eine besondere, sie hatte sogar eine eigene Bezeichnung: Primetime. Der Anglizismus hat die Wertigkeit unterstrichen, und wir haben alle gewusst, um ...