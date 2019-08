Das zweitgrößte Spital Salzburgs feiert sein Jubiläum

Das Klinikum in Schwarzach ist Ordensspital, Pongauer Wirtschaftsmotor und Arbeitgeber für mehr als 1500 Mitarbeiter.

Mit einem Festakt feiert das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach am Dienstag sein 175-jähriges Bestehen. Bis heute werde das Ordensspital in der Tradition der Barmherzigen Schwestern geführt und habe sich seit seiner Gründung 1844 zu einem Wirtschaftsmotor für den gesamten Pongau entwickelt, hieß es in einer Aussendung des Klinikums. Das zweitgrößte Krankenhaus im Bundesland Salzburg mit mehr als 1500 Mitarbeitern biete neben einem medizinischen Leistungsspektrum auch "zuwendungs- und würdevolle, ganzheitliche Betreuung" an, so Schwester Katharina Laner, Geschäftsführerin des Klinikums. "Unser Klinikum steht als Ordensspital ganz in der Tradition seiner Gründung vor 175 Jahren."

Im Krankenhaus gebe es immer wieder schwierige Situationen, "die neben ärztlicher Kunst auch andere Antworten erfordern - deshalb ist uns das seelsorgliche Angebot besonders wichtig".

Die Wurzeln des Ordensspitals gehen auf das Jahr 1844 zurück, als sieben Ordensfrauen in einem ehemaligen Missionshaus, das vom Fürsterzbischof Kardinal Friedrich Schwarzenberg adaptiert wurde, ihren Dienst aufnahmen. Die Schwestern, die im Geiste des Heiligen Vinzenz von Paul und der Heiligen Luise von Marillac standen, hatten den Auftrag, kranke und verletzte Menschen zu versorgen.

Im Jahr 1876 wurde den Schwestern der gesamte Besitz übergeben. Seitdem wurde das Ordensspital kontinuierlich ausgebaut, etwa im Zuge des Baus der Giselabahn zwischen Salzburg und Tirol, dem Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Großbrand im Jahr 1981.

Seit 1958 verfügt das Haus über eine eigene Krankenpflegeschule und sei 2014 über ein eigenes "Kinderspital". Noch heute leben zwölf Schwestern des Ordens in Schwarzach. Einige von ihnen sind im Krankenhaus tätig, beispielsweise in der Leitung des Hauses, oder in der Krankenhaus-Seelsorge.

Im Zuge des 175-Jahr-Jubiläums lädt das Klinikum unter anderem zu einem Tag der offenen Tür am 21. September.

Quelle: SN