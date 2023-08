Dauerregen bis Samstagnachmittag: Überschwemmungen in Salzburg wahrscheinlich

In der Nacht auf Samstag kommt es in Salzburg zu Dauerregen. Vor allem der Tennengau, Flachgau und die Stadt Salzburg sind von großen Niederschlagsmengen betroffen.

Hydrologen und das Referat für Katastrophenschutz haben derzeit einen genauen Blick auf den Wasserstand der Salzburger Fließgewässer. Bis zu 130 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag werden bis Samstagnachmittag in Salzburg erwartet. "Es wird zu regionalen Überschwemmungen kommen, die Feuerwehren werden gefordert sein", sagt Markus Kurcz, der Leiter des Katastrophenschutzes des Landes. Betroffen sind die Stadt Salzburg, der Tennengau und der Flachgau.

Regen hält über das Wochenende an

Kurcz rät Hausbewohnern, Kellerfenster zu verschließen und Abhänge bei Baustellen abzusichern. In der Stadt Salzburg könne der Wasserstand der Salzach um zwei Meter steigen. Hochwassergefahr bestehe deswegen keine. Es könne aber sein, dass Radwege und Unterführungen gesperrt werden müssten. Die aktuellen Prognosen sagen, dass am Samstag gegen die Mittagszeit die Abflussspitzen der Salzach in Mittersill erreicht sein wird. Auch am Sonntag und Montag soll es laut Wettervorhersage regnen, derartig große Niederschlagsmengen werden aber nicht mehr erwartet.