Dauerregen in Salzburg: Die Lage entspannt sich

Es regnete die Nacht auf Sonntag durch, viele Bäche und Flüsse sind am Anschlag, aber katastrophale Hochwasserereignisse sind zum Glück nicht eingetreten.

Salzburg hat den Starkregen am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gut überstanden. Sonntag in der Früh ließ der Regen fast überall nach oder es hörte überhaupt zum Regnen auf. In der Nacht auf Sonntag mussten die Einsatzkräfte in Stadt und Land Salzburg nur vereinzelt ausrücken. Am meisten geregnet hatte es in den letzten Stunden im Salzkammergut. Viele Feuerwehren waren in Alarmbereitschaft, um auf Hochwasserereignisse reagieren zu können. Die Kraftwerke der Salzburg AG wurden entstaut, der Zufluss sei hoch, aber es habe keine Probleme gegeben, sagte Konzernsprecher Michael Frostel.

Für die Entspannung der Lage dürfte auch die Wetterentwicklung sorgen. Mit Regenschauern ist zu rechnen, aber dazwischen bleibt es trocken und dort und da könnte sogar einmal die Sonne durchblinzeln - das ist der Prognose der GeoSphere Austria zu entnehmen. Meist trocken und länger sonnig ist es demnach am Sonntag im Lungau.

Eine Rückschau auf den Samstag

In Großarl baute die Feuerwehr Samstagfrüh den Hochwasserschutz an der Großarler Ache auf, da der Wasserpegel die Warngrenze überschritten hatte. Das Wasser reiche bereits bis zum Rand der Radwege, deswegen müssten die umliegenden Gebäude geschützt werden, sagte der Großarler Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Josef Prommegger im ORF-Radio. Einsatzkräfte würden außerdem die Hänge wegen möglicher Muren oder Rutschungen beobachten. Die Böden seien schon sehr gesättigt mit Wasser. Am Sonntag war die Wasserhöhe von 212 cm auf 209 gesunken.