Dauerregen in Salzburg: Entspannung in der Nacht auf Sonntag erwartet

In Salzburg sind vor allem der Tennengau, der Flachgau und die Stadt Salzburg am Samstag von Dauerregen betroffen. Laut Landesfeuerwehrverband und der Berufsfeuerwehr Salzburg habe es in der vergangenen Nacht keine Unwettereinsätze gegeben. In Großarl baute die Feuerwehr am Samstagfrüh den Hochwasserschutz an der Großarler Ache auf. Weil der Pegel der Salzach anstieg, öffnete das Kraftwerk Urstein alle Schleusen.

In Großarl haben Feuerwehrleute am Samstag in der Früh den Hochwasserschutz aktiviert, da der Pegel der Großarler Ache die Warngrenze überschritten hatte. Das Wasser reiche bereits bis zum Rand der Radwege, deswegen müssten die umliegenden Gebäude geschützt werden, sagte der Großarler Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Josef Prommegger im ORF-Radio. Stationäre Pumpen seien in Betrieb genommen worden, die Situation werde derzeit beobachtet. Prommegger: "Es ist zu erwarten, dass die Ache aufgrund der prognostizierten Regenfälle noch steigen wird und wir in weiterer Folge doch Absperrmaßnahmen treffen müssen." Einsatzkräfte würden außerdem die Hänge wegen möglicher Muren oder Rutschungen beobachten. Die Böden seien schon sehr gesättigt mit Wasser.